Polizei Mettmann

POL-ME: Die Polizei berät am Info-Mobil - Haan - 2310081

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Die Tage werden kürzer, die Nächte länger: Zu Beginn der dunklen Jahreszeit steigt erfahrungsgemäß die Gefahr, Opfer eines Wohnungseinbruchs zu werden.

Doch wie kann man sich vor Einbrüchen schützen, welche Sicherungen sind notwendig und welche Fehler sollte man vermeiden?

Antworten auf diese und viele weitere Fragen haben die Expertinnen und Experten der Kriminalprävention der Kreispolizeibehörde Mettmann im Gepäck, wenn sie am Dienstag, 24. Oktober 2023, mit ihrem Info-Mobil Halt am Baumarkt an der Düsseldorfer Straße 123 in Haan machen. In der Zeit von 10 Uhr bis 12 Uhr beraten sie dort interessierte Bürgerinnen und Bürger.

Unterstützt werden die Präventionsexperten durch die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des Aktionsbündnisses Seniorensicherheit (ASS!) und den jeweiligen Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten.

Die Ansprechpartner stehen für jegliche Fragen der Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung. Weitere Termine werden jeweils aktuell bekannt gegeben.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell