Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Hilden/Monheim am Rhein - 2310078

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Am Mittwoch, 18. Oktober 2023, wurde der Fiat Tipo einer Wülfratherin an der Bahnhofstraße auf Höhe der Hausnummer 43 von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Unfall ereignete sich in einem Zeitraum zwischen 18:15 Uhr und 21:50 Uhr. Die Fahrerin des Fiat hatte das Auto am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Haan Innenstadt abgestellt und bemerkte bei ihrer Rückkehr, dass der Außenspiegel an der Fahrerseite stark beschädigt wurde. Der geschätzte Schaden liegt bei etwa 350 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

An seinem an der Erich-Klausener-Straße geparkten VW Golf stellte ein Monheimer am Mittwoch (18. Oktober 2023) einen frischen Unfallschaden fest. Der Monheimer parkte sein Auto am Vortag (Dienstag, 17. Oktober 2023, gegen 15:30 Uhr) auf Höhe der Hausnummer 17 auf einer gekennzeichneten Parkfläche abseits der Fahrbahn. Bei seiner Rückkehr am Mittwoch gegen 15:10 Uhr stellte er einen unter dem Heck des VW befindlichen E-Scooter sowie frische Unfallspuren am hinteren Teil seines Fahrzeugs fest. Auch der E-Scooter wies frische Unfallschäden auf. Die Schäden am VW belaufen sich auf etwa 300 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 / 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

