Polizei Mettmann

POL-ME: Motorrad aus Tiefgarage gestohlen - Polizei ermittelt - Erkrath - 2310075

Mettmann (ots)

Zwischen Mittwochabend (18. Oktober 2023) und Donnerstagmorgen (19. Oktober 2023) entwendeten Unbekannte in Erkrath ein Motorrad aus einer Tiefgarage. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Gegen 17:45 Uhr stellte der Halter des Motorrads sein Fahrzeug in einer mit einem Stahltor gesicherten Tiefgarage an der Dörpfeldstraße auf Höhe der Hausnummer 31 ab. Gegen 4:45 Uhr kehrte er in die Garage zurück und bemerkte, dass sein schwarzes Motorrad der Marke Honda CRF 1100d4, mit Solinger Städtekennung (SG), samt Motorradkoffer, Navigationsgerät und Regenkleidung gestohlen worden war.

Bisher liegen der Polizei Erkrath keine konkreten Hinweise auf die Fahrzeugdiebe und den Verbleib der gestohlenen Honda vor. Der Zeitwert der Honda wird auf circa 15.000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sowie sonstige Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib der gesuchten schwarzen Honda CRF 1100d4, nimmt die Polizei Erkrath, Telefon 02104 9480 6450, jederzeit entgegen.

