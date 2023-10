Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Hilden - 2310073

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro verursachte am Dienstag (17. Oktober 2023) ein bislang unbekannter Fahrer an einem schwarzen VW Fox. Der Halter des VW stellte sein Fahrzeug mit Wuppertaler Kennzeichen um 7:40 Uhr am Parkplatz des Schwimmbads Hildorado ab und bemerkte bei seiner Wiederkehr gegen 15 Uhr frische Unfallspuren am linken Außenspiegel und linksseitig an der Fahrzeugfront.

Ebenfalls am Dienstag kam es an der Nordstraße auf Höhe der Hausnummer 50 zu einer Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden: Gegen 20:15 Uhr touchierte ein Radfahrer das Heck eines BMW 118d einer Hildenerin. Der Radfahrer fuhr aus einer Lücke zwischen zwei am Fahrbahnrand geparkten Autos heraus und kollidierte mit dem vorbeifahrenden BMW. Nach der Kollision entfernte sich der Radfahrer von der Unfallörtlichkeit. Der geschätzte Gesamtschaden beläuft sich auf eine Summe von etwa 2.000 Euro. Der beteiligte Radfahrer zog sich laut Zeugenaussage leichte Verletzungen am Kopf zu und wird auf etwa 60 Jahre geschätzt, hatte eine schlanke Figur, eine Körpergröße von circa 180 cm, weißes Haar und war mit einer braun-grünen Jacke bekleidet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

