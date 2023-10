Polizei Mettmann

POL-ME: Nach Taschendiebstahl Fahrzeug entwendet - die Polizei sucht Zeugen - Ratingen - 2310072

Mettmann (ots)

Bereits am Montagmittag, 16. Oktober 2023, entwendete ein Unbekannter in einem Discounter in Ratingen-Tiefenbroich die Handtasche einer 75-jährigen Kundin. Im Laufe des Tages wurde zudem der auf dem Parkplatz abgestellte Mitsubishi der Kundin mit dem entwendeten Fahrzeugschlüssel gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Am Montagmittag, gegen 13:15 Uhr, entwendete ein Unbekannter in einem Discounter an der Sohlstättenstraße in Tiefenbroich die Handtasche einer 75-jährigen Kundin. In dieser befand sich, neben den persönlichen Wertgegenständen, auch der Fahrzeugschlüssel für den auf dem Kundenparkplatz abgestellten roten Mitsubishi der 75-Jährigen.

Da die Kundin über keinen zweiten Fahrzeugschlüssel verfügt, verblieb der Mitsubishi Colt verschlossen auf dem Parkplatz abgestellt, bis der Diebstahl des Fahrzeuges am Dienstagmorgen, 17. Oktober 2023, gegen 09:15 Uhr, festgestellt wurde. Unbekannte Täter hatten das 16 Jahre alte Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen: ME - AD 8178 vermutlich mittels des zuvor entwendeten Fahrzeugschlüssels gestohlen.

Bisher liegen der Ratinger Polizei keine konkreten Hinweise auf die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen Mitsubishi Colt vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen wurden eingeleitet, das Fahrzeug zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sowie sonstige Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten roten Mitsubishi Colt, nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell