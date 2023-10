Polizei Mettmann

POL-ME: Erfolgreicher "ZooM"-Einsatz in Ratingen - Spielautomaten und CBD-Produkte sichergestellt - Ratingen - 2310069

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In Ratingen hat die Polizei im Rahmen ihres Behördenschwerpunktes "Projekt ZooM" am späten Samstagabend (14. Oktober 2023) gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Städte Ratingen und Heiligenhaus, dem Kreisordnungsamt, dem Ausländeramt des Kreises Mettmann sowie der Steuerfahndung und der Abteilung Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes einen Kontrolleinsatz durchgeführt. Hierbei wurden mehrere Lokalitäten überprüft und zahlreiche Verstöße festgestellt.

Das war geschehen:

In einem Café an der Kaiserswerther Straße in Ratingen wurden sechs Glücksspielautomaten sichergestellt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die Glückspielverordnung eingeleitet. Da sich unter den zahlreichen Gästen auch Minderjährige befanden, wurde zudem auch ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz eingeleitet. Zudem folgten Berichte an das Amt für Lebensmittelüberwachung, für vorbeugenden Brandschutz sowie an das Bauamt.

Im weiteren Einsatzverlauf wurde zudem ein Kiosk an der Oberstraße in Ratingen aufgesucht. Auch hier stellten die Einsatzkräfte drei nicht genehmigte Wettterminals fest, welche durch das Ordnungsamt sichergestellt wurden. Zudem leiteten die Zollbeamten Verfahren wegen des Verdachts des Sozialversicherungsbetruges sowie des Sozialleistungsbetruges ein. Da der 47-jährige Kioskinhaber, ohne im Besitz einer entsprechenden Lizenz zu sein, CBD-haltige Substanzen zum Verkauf angeboten hatte, wurden sowohl die über 500 Verkaufseinheiten als auch 25 E-Hanf-Zigaretten sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Des Weiteren wurden Berichte an die Bauaufsicht sowie an das Amt für Lebensmittelüberwachung gefertigt.

Die erfolgreichen Ermittlungsergebnisse des "ZooM-Einsatzes" sind ein weiteres Zeugnis für die konstruktive und gute Zusammenarbeit der einzelnen Ordnungsbehörden, welche auch zukünftig zielgerichtet fortgesetzt wird.

Was bedeutet das "Zoom-Projekt"?

Die Abkürzung ZooM steht für "Zielorientierte operative Maßnahmen" und ist ein neues Projekt zur Kriminalitätsbekämpfung der Kreispolizeibehörde Mettmann. Angelehnt ist die Idee an die Zoom-Funktion einer Kamera: Mit der Funktion können Situationen und Motive genauer betrachtet und in den Fokus der Aufmerksamkeit genommen werden. Im Rahmen von ZooM nehmen die Beamtinnen und Beamten der örtlichen Wachen und der Polizeisonderdienste verschiedene Viertel und Stadteile ihres Wachbereiches ganz besonders in den polizeilichen Fokus. Die Abschnitte wechseln alle drei Monate. Die Pressestelle berichtet in unregelmäßigen Abständen über Einsätze und Maßnahmen des ZooM-Projekts.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell