Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchter Einbruchsdiebstahl

Ludwigshafen-Gartenstadt (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten sich im Zeitraum von Mittwoch, 24.05.2023 auf Samstag, 27.05.2023 gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Freinsheimer Straße in 67067 Ludwigshafen am Rhein zu verschaffen. Der Versuch blieb erfolglos, es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell