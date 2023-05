POL-PPRP: Sachbeschädigung an PKW

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) - Am Freitagnachmittag des 26.05.2023, gegen 17:15 Uhr geriet ein 16-jähriger Jugendlicher in der Böhlstraße im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim in Streit mit mehreren anderen jugendlichen Personen. Während des Streits raubte die Gruppe dem 16-jährigen unter Vorhalt eines Messers Bargeld. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der 0621-9632222 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

mehr