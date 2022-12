Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Was geschah auf der Stellauer Hauptstraße - Hinweise erbeten!

Ratzeburg (ots)

09. Dezember 2022 | Kreis Stormarn - 05.12.2022 - Barsbüttel

Bereits am 05.12.2022, gegen 22.00 Uhr, sei eine Autofahrerin auf der Landesstraße 222, Stellauer Hauptstraße zwischen Stapelfeld und Stellau auf ein totes Rehwild zugefahren.

Die 50-Jährige Fahrzeugführerin bemerkte ein offensichtlich verendetes Tier auf der Fahrbahn liegend, hielt an und beabsichtigte dieses in den Graben zu ziehen. Als sie ausgestiegen sei, und fast am Kadaver des Tieres stand, sei sie unmittelbar von zwei Unbekannten körperlich angegriffen und gepackt worden. Die Autofahrerin setzte sich zur Wehr und es gelang ihr, sich wieder in ihr Fahrzeug zu begeben und davonzufahren.

Die Polizei in Barsbüttel hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer war zum Tatzeitraum auf der Landestraße 222 unterwegs und hat dort ein verendetes Rehwild auf der Fahrbahn gesehen? Wer hat zudem ein Fahrzeug oder auch Personen dort wahrgenommen und kann sachdienliche Hinweise dazu geben? Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer 040/35980504 bei den Beamten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell