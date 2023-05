Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsatz

Speyer (ots)

Heute (26.05.2023) kam es in einer Unterkunft in der Spaldinger Straße in Speyer zu einem größeren Polizeieinsatz. Der Polizei wurde gegen 15:30 Uhr eine Bedrohung mit einer Schusswaffe gemeldet. Gemäß unseren vorbereiteten Einsatzkonzepten wurde die Unterkunft mit starken Polizeikräften überprüft. Nach ersten Ermittlungen kam es jedoch zu keiner Bedrohung. Ein Bewohner hatte bei einem 44-jährigen Mitbewohner der Unterkunft einen Gegenstand gesehen, bei dem es sich um eine Schusswaffe oder eine Spielzeugpistole handeln könnte. Zu einer Drohung oder Ähnlichem kam es nicht.

Der 44-Jährige befand sich während des Polizeieinsatzes nicht mehr in der Unterkunft. Er konnte bei der anschließenden Fahndung in Darmstadt kontrolliert werden.

Bei dem 44-Jährigen konnte eine Schreckschusspistole sichergestellt werden. Gegen ihn wird nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell