Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Euskirchen (ots)

Am Freitagabend gegen 20.30 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann aus Euskirchen mit seinem Pkw die Nordstraße in Euskirchen in Fahrtrichtung Jülicher Ring, als plötzlich ein 9-jähriges Mädchen zwischen zwei geparkten Pkw auf die Fahrbahn lief. Trotz eines Ausweichmanövers des Fahrers konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Kind wurde von dem Pkw erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert. Der alarmierte Notarzt versorgte das schwer verletzte Kind, welches zur weiteren intensivmedizinischen Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Nordstraße für ca. drei Stunden gesperrt. Die Polizeibeamten der Wache Euskirchen wurden bei der Unfallaufnahme durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kollegen aus Düsseldorf sowie von der Feuerwehr der Stadt Euskirchen unterstützt. Zur weiteren Ermittlung der Unfallursache wurde auch der Pkw des Fahrers, der bei dem Unfall selbst unverletzt blieb, sichergestellt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell