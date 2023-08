Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 17-Jähriger schlägt Busfahrer

Nettersheim (ots)

Am Donnerstag (17. August) befuhr ein Polizeibeamter gegen 18.15 Uhr mit seinem privaten Pkw die Bahnhofstraße in Nettersheim in Richtung der Klosterstraße.

Mittig der Fahrbahn befand sich ein Bus mit eingeschaltetem Warnblinklicht.

Unmittelbar vor dem Bus erkannte der Beamte eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem 18-Jährigen aus Nettersheim und einem 61-Jährigen aus Kall.

Der Beamte gab sich als Polizist zu erkennen und trennte die beiden Personen voneinander.

Nachdem der Beamte die Personen voneinander getrennt hatte, stürmte ein 17-Jähriger aus dem stehenden Bus mit geballten Fäusten und lautem Geschrei auf den 61-Jährigen zu.

Der Beamte konnte den Angriff jedoch abwehren und den 17-Jährigen zu Boden bringen.

Zeugen beobachteten im Vorfeld, wie der 17-Jährige den 34-jährigen Busfahrer im Bus geschlagen hat.

Der 61-jährige Mann aus Kall eilte dem Busfahrer zur Hilfe und hielt den 17-Jährigen davon ab, den Busfahrer weiter zu schlagen. Der 18-Jährige, der sich ebenfalls im Bus befand, wollte daraufhin den 17-Jährigen vom 61-Jährigen wegziehen.

Der Busfahrer und der 61-Jährige wurden bei dem Vorfall verletzt.

Bei dem 18-Jährigen wurde starker Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von einem Promille.

Der 17-Jährige wurde bei dem Vorfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der 18-Jährige wurde zwecks Ingewahrsamnahme (Ausnüchterung und Verhinderung von weiteren Straftaten) der Polizeiwache Euskirchen zugeführt.

Es wurde eine Anzeige wegen vorsätzlicher Körperverletzung gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell