Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Diebstahl von Brennholz in Gersheim

Gersheim (ots)

In der Nacht vom 03.03.2023 auf den 04.03.2023 kam es zu einem Diebstahl von Brennholz in der Dekan-Diehl-Straße in Gersheim, Ortsteil Rubenheim.

Ein bislang unbekannter Täter überstieg, vermutlich mit einer Steighilfe, den ca. 220cm hohen Zaun eines vollständig umfriedeten Gartengrundstücks und entwendete von dort ca. zwei Raummeter Brennholz. Der Täter entfernte sich daraufhin unerkannt von der Tatörtlichkeit.

Zeugen, die Angaben zu dem geschilderten Diebstahl oder Unregelmäßigkeiten im Bereich Dekan-Diehl-Straße in Gersheim machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen.

