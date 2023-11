POL-HA: Fahrscheinprüfer im Nachtexpress angegriffen

Hagen Selbecke (ots) - In der Zeit von Samstag, 04.11.2023 17:30 Uhr bis Sonntag, 05.11.2023 01:00 Uhr kam es in der Selbecker Straße zu einem KFZ-Aufbruch. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter schlugen bei einem Mercedes Vito mit Ennepetaler Kennzeichen eine Seitenscheibe ein und gelangten so in den Innenraum des Fahrzeuges. Aus dem Fahrzeuginneren wurden Musikinstrumente im Wert von 4500 Euro entwendet. Die ...

