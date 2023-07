Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall beim Überholvorgang

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es, während eines Überholvorganges, zu einem Verkehrsunfall. Ein 52-jähriger Kleinkradfahrer befuhr die Landstraße aus Richtung Kreuzstraße kommend in Richtung St. Gangloff. Am Abzweig Reichenbach will dieser sodann abbiegen, obwohl eine 26-jährige mit ihrem Pkw Audi bereits in einem Überholmanöver war. Dies bemerkte der 52-Jährige jedoch zu spät, sodass es zur seitlichen Kollision beider Fahrzeuge kam. In Folge dessen stürzte der Mann, verletzte sich und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

