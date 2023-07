LPI-J: Spiegelklatscher

Jena (ots) - Wie am Montag bekannt wurde, versuchten augenscheinlich Unbekannte in ein Haus in der Helmboldstraße einzudringen. Der oder die Täter versuchten mit einem unbekannten Gegenstand die Balkontür gewaltsam zu öffnen, was misslang. Im Anschluss entfernten sich diese unerkannt und hinterließen einen Sachschaden von gut 100,- Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

