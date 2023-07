LPI-J: Ladendieb gestellt

Apolda (ots) - Am gestrigen Montag realisierte die Polizei einen Haftbefehl gegen einen 52-jährigen Apoldaer. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt wegen Diebstahls. Da der 52-Jährige die Geldstrafe in Höhe von knapp 250,00 Euro nicht bezahlte, wird er die nächsten 10 Tage in der Justizvollzugsanstalt in Goldlauter verbringen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 ...

mehr