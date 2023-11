Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht in Erzhausen

Bad Gandersheim (ots)

Am Freitag, den 03.11.2023, kam es in der Zeit zwischen 08:00 und 09:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Erzhausen. Ein ordnungsgemäß am Straßenrand in der Selterstraße abgestellter Anhänger wurde durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer augenscheinlich im Vorbeifahren im Bereich des Radkastens beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt vom Verkehrsunfallort, ohne schadensregulierende Maßnahmen zu treffen.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten sich im Polizeikommissariat Bad Gandersheim oder in einer anderen Polizeidienststelle zu melden.

