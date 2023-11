Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Lenkradschloss während der Fahrt eingerastet

Einbeck (ots)

Amelsen (tm) Am Samstag, 04.11.2023, befährt gegen 14:15 Uhr eine 40jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Opel Corsa den Heideweg in Amelsen in Richtung Hannoversche Straße. Nach ihren Angaben rastet plötzlich das Lenkradschloss ein und sie fährt gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Opel Corsa. Dieser Pkw wird wiederum gegen einen davor an einem VW Golf angehängten Anhänger geschoben. Der Anhänger und der VW Golf werden dadurch auf den Gehweg geschoben. An allen beteiligten Fahrzeugen entstehen Sachschäden in Höhe von 15500 Euro.

