Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: gefährliche Körperverletzung

Northeim (ots)

37154 Northeim, Damaschkestraße

Samstag, 04.11.2023, 22:30 Uhr

NORTHEIM (sch) Am Samstagabend kam es gegen 22:30 Uhr in der Damaschkestraße in Northeim vor einem dortigen Wohnkomplex zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen zwei männlichen Personen.

Ein bislang unbekannter Täter schlug einem 36-jährigen Northeimer mit einem bislang unbekannten, gefährlichen Gegenstand auf den Hinterkopf, sodass das der 36-jährige Northeimer hierdurch eine stark blutende Kopfverletzung erleidet. Anschließend flüchtet der Täter unerkannt in Richtung des Northeimer Bahnhofs.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Täter verläuft negativ. Der 36-jährige Northeimer wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Der Täter kann lediglich als schwarz gekleidet und mit südländischem Aussehen beschrieben werden.

Die entsprechenden Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell