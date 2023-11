Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: verbale Streitigkeiten eskalieren

Northeim (ots)

37154 Northeim, Breite Straße

Sonntag, 05.11.2023, 00:12 Uhr

NORTHEIM (sch) In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 00:12 Uhr im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Breiten Straße in Northeim zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 23-jährigen Northeimer und einem 23-jährigen Katlenburger.

Im Verlauf der verbalen Streitigkeiten schlug der 23-jährige Northeimer dem 23-jährigen Katlenburger mit der Faust ins Gesicht. Eine hinzukommende Zeugin, welche zwischen den beiden männlichen Personen schlichten wollte, wurde durch den 23-jährigen Northeimer ebenfalls mit einem Schlag im Gesicht verletzt.

Eine medizinische Versorgung der Personen war nicht erforderlich. Gegen den 23-jährigen Northeimer wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell