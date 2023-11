Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Radlader kollidiert mit PKW

Uslar (ots)

Vahle, Steinbergstraße 10, Samstag, 04.11.2023, 16.00 Uhr

VAHLE (st) Verkehrsunfall

Ein 43 - Jähriger Fahrzeugführer aus Uslar befährt mit seinem Radlader die Steinbergstraße aus Richtung Vahler Berg kommend. Dabei streift er mit der Schaufel des Frontladers beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand abgestellten PKW eines 67 - Jährigen aus einem Uslarer Ortsteil. Durch die Kollision entsteht am PKW Sachschaden in Höhe von circa 4000,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell