Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw beschädigt

Uslar (ots)

Uslar, Stadtgebiet, 31.10.2023, 18.00 Uhr - 03.11.2023, 10.00 Uhr

USLAR (st) Unfallflucht

Eine bislang unbekannte Person kollidiert, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, mit dem geparkten Pkw, einem silberfarbenen Ford Mondeo, einer 36 - Jährigen Geschädigten aus Uslar. Der Pkw wurde im Bereich des hinteren rechten Kotflügels sowie der Beifahrerseite beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Als mögliche Unfallorte kommen drei Parkplätze in Uslar, in der Wiesenstraße, im Kupferhammer bzw. Wolfhagen am MVZ in Betracht. Es entsteht Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder Täterkreis geben können werden gebeten sich bei der Polizei Uslar unter der Telefonnummer 05571/80060 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell