POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht mit verletztem Pedelec-Fahrer

Zweibrücken (ots)

Zeit: 13.07.2023, 07:00 Uhr

Ort: Zweibrücken, L 480, Einmündungsbereich zum Londoner Bogen. SV: Der bislang unbekannte Fahrer eines silbernen BMW befuhr die Ausfahrt vom Fashion Outlet, um im Einmündungsbereich zur Landesstraße 480 nach links in Richtung Zweibrücken auf die L 480 einzubiegen. Dabei übersah er einen 47-jährigen Pedelec-Fahrer, der von der L 480 - aus Richtung Heidelbingerhof kommend - vorfahrtsberechtigt nach links in den Londoner Bogen abbiegen wollte. Da ihm der BMW die Vorfahrt nahm, bremste der 47-Jährige sein Pedelec stark ab und kam dabei zu Fall. Er erlitt diverse Schürfwunden. Das Pedelec wurde beschädigt (ca. 200 Euro Sachschaden). Der BMW-Fahrer flüchtete in Richtung Zweibrücken.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

