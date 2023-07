Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an PKW

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum vom 09.07.2023, 15:00 Uhr, bis zum 13.07.2023, 08:37 Uhr, wurde ein in der Adam-Müller-Straße, Ecke Maler-Bürkel-Straße, abgestellter schwarzer VW Polo durch bislang unbekannte Täter beschädigt. Dem Schadensbild nach zur urteilen dürfte gegen den rechten Außenspiegel geschlagen oder getreten worden sein, wodurch dieser beschädigt wurde. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331- 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. I pdps

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell