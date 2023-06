Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Hamm-Norden (ots)

Am Donnerstag, 29. Juni, forderte ein Verkehrsunfall an der Einmündung Bockumer Weg / Landwehrweg drei verletzte Personen. Gegen 20.40 Uhr befuhr ein 30-jähriger VW-Fahrer den Landwehrweg in südlicher Richtung. An der Einmündung zum Bockumer Weg bog er nach links ab. Hierbei übersah er den von links kommenden, den Bockumer Weg in Richtung Westen fahrenden, Toyota eines 33-Jährigen aus Hamm. Im Einmündungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge. Der VW-Fahrer sowie zwei Mitfahrer des Toyota-Fahrers wurden leicht verletzt. Sie begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung bzw. konnten die örtlichen Krankenhäuser nach ambulanter Versorgung wieder verlassen. Sowohl der VW als auch der Toyota waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 24.000 Euro geschätzt. Bei dem VW-Fahrer verlief ein Drogenvortest positiv. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet.(rs)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell