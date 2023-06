Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Hamm-Westen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Wilhelmstraße / Lohauserholzstraße wurde am Donnerstag, 29. Juni, gegen 16.30 Uhr, eine Person leicht verletzt. Ein 78-jähriger Mercedes-Fahrer verlor beim Abbiegen von der Wilhelmstraße nach rechts in die Lohauserholzstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kollidierte er mit dem BMW einer 25-Jährigen und einem Kia eines 20-Jährigen, welche beide auf dem Linksabbiegerstreifen der Lohauserholzstraße verkehrsbedingt warten mussten. Bei der Kollision verletzte sich die 42-jährige Beifahrerin aus dem BMW leicht. Sie wurde in einem örtlichen Krankenhaus ambulant versorgt. Der Mercedes und der Kia waren nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. (rs)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell