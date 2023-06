Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelec-Fahrer verletzt sich bei Sturz

Hamm-Mitte (ots)

Ein 39-Jähriger wurde am Donnerstag, 29. Juni, gegen 13.25 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Östingstraße verletzt. Der Pedelec-Fahrer befuhr von der Alleestraße kommend den östlichen Radweg in entgegengesetzter Richtung. Ein 32-Jähriger beabsichtigte, ebenfalls aus Richtung Alleestraße kommend, mit seinem Transporter nach links in die Zufahrt eines Autohauses abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs bemerkte er den Radfahrer und bremste sein Fahrzeug ab. Der Pedelec-Fahrer wiederum bremste seinerseits derart stark ab, dass er die Kontrolle über sein Rad verlor und zu Boden stürzte. Durch den Sturz verletzte er sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, in welchem er ambulant behandelt wurde. Am Pedelec entstand geringer Sachschaden von geschätzt 20 Euro. (rs)

