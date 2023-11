Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an einem Stromverteilerkasten

Einbeck (ots)

Einbeck (tm) Am Samstag, 04.11.2023, bemerkt ein Fußgänger, dass ein Stromverteilerkasten in der Knochenhauerstraße beschädigt ist. Zusammen mit einem Mitarbeiter der Stadtwerke Einbeck wird festgestellt, dass vermutlich in der Nacht versucht wurde, den Stromverteilerkasten aufzuhebeln. Die Technik im Inneren des Verteilerkasten bleibt unbeschädigt, so dass der Strom in der Knochenhauerstraße weiterhin zur Verfügung gestanden hat. Nach erster Schätzung entsteht an dem Stromverteilerkasten ein Schaden von mindestens 3000 Euro.

