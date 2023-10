POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Radfahrerin bei Unfall auf der Teggingerstraße verletzt (05.10.2023)

Sulz am Neckar (ots) - Zu einem Unfall auf der Straße "Neckarwiesen" ist es am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr gekommen. Eine 69-jährige Fahrerin eines Honda fuhr auf der Rottweiler Straße in Richtung Autobahn und bog an der Kreuzung nach links in die Straße "Neckarwiesen" ab. Hierbei kam die Frau vermutlich wegen einer medizinischen Ursache zu weit nach links, ...

mehr