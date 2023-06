Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Brand an der Bahnböschung sorgt für Verspätungen im Zugverkehr

Hanau (ots)

Der Brand der Bahnböschung am Bahnhof Hanau-Wolfgang hat am Donnerstag für Verspätungen im Zugverkehr gesorgt. Bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main ging um 18.30 Uhr die Meldung der Deutschen Bahn AG ein, dass die Böschung am Bahnhof Hanau Wolfgang in Brand geraten sei. Als Beamte der Bundespolizei eintrafen, waren Einsatzkräfte der Feuerwehr bereits dabei die etwa 150 Meter lange brennende Fläche zu löschen. Die Bahnstrecke musste für den Zugverkehr gesperrt werden und konnte erst nach Ende der Löscharbeiten, gegen 20.30 Uhr wieder aufgehoben werden. Durch den Vorfall kam es letztlich bei insgesamt 39 Zügen zu Verspätungen. Fünf Zugverbindungen mussten komplett ausfallen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main, übermittelt durch news aktuell