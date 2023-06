Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Kabeldiebstahl am Bahnhof Nidda

Nidda/Wwetteraukreis (ots)

Unbekannte Täter haben am Bahnhof Nidda Kupferkabel im Wert von etwa 5000 Euro gestohlen. Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG hatten das Fehlen von zwei Kabeltrommeln am Mittwochmorgen festgestellt und die Bundespolizei informiert. Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass die Täter sich Zutritt in das eingezäunte Areal verschafft hatten, um das Kabel mit einem Fahrzeug abzutransportieren. Am Tatort konnten verschiedene Spuren festgestellt und gesichert werden. Zu den laufenden Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Unter der Telefonnummer 069/130145 1103 können sachdienliche Hinweise der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main gemeldet werden.

