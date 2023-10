Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/ Lkr. Rottweil) Unfall auf der Straße "Neckarwiesen" (04.10.2023)

Sulz am Neckar (ots)

Zu einem Unfall auf der Straße "Neckarwiesen" ist es am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr gekommen. Eine 69-jährige Fahrerin eines Honda fuhr auf der Rottweiler Straße in Richtung Autobahn und bog an der Kreuzung nach links in die Straße "Neckarwiesen" ab. Hierbei kam die Frau vermutlich wegen einer medizinischen Ursache zu weit nach links, weshalb sie einen verkehrsbedingt stehenden Peugeot 108 einer 20-Jährigen am Fahrzeugheck streifte. In der Folge prallte die 69-jährige Autofahrerin frontal mit einem Ford C-Max eines 46-Jährigen zusammen. Die Honda-Fahrerin wie auch der 46-Jährige verletzten sich bei dem Unfall leicht. Während der Autofahrer keine sofortige medizinische Behandlung benötigte, brachte ein Rettungswagen die verletzte Frau in eine Klinik. Laut Schätzungen der Polizei entstand bei dem Unfall ein Gesamtschaden in Höhe von rund 9.000 Euro.

