Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Vandalismus gegen Auto

Schöppingen (ots)

Tatort: Schöppingen, Mühlenstiege;

Tatzeit: 09.06.2023, 14.00 Uhr;

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte in Schöppingen ein geparktes Auto. Der am Kotflügel lädierte Wagen hatte auf einem Grundstück an der Mühlenstiege gestanden. Dort ereignete sich die Tat am Freitag zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell