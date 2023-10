Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Betrunkener Autofahrer verursacht einen Auffahrunfall-eine Autofahrerin leicht verletzt (04.10.2023)

Rottweil (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Mittwochabend, gegen 20.15 Uhr, auf der Bundesstraße 27 einen Unfall gebaut. Der 41-jährige VW Passat-Fahrer war auf der B27 vom Berner Feld kommend in Richtung Kreisverkehr Villingendorf unterwegs. Am Kreisverkehr Villingendorf prallte der Mann ungebremst in das Heck eines Daimlers einer 20-Jährigen. Die Frau verletzte sich hierdurch leicht. Ein Rettungswagen brachte die 20-Jährige in eine Klinik. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlich Anzeichen für eine Alkoholisierung bei dem 41-Jährigen fest. Ein Test konnte jedoch nicht durchgeführt werden. Der Mann musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Um seinen demolierten Wagen, an dem Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst. Am Daimler entstand durch den Auffahrunfall Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

