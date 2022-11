Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Alkoholisierter Autofahrer entzieht sich Polizeikontrolle

Trier (ots)

Am frühen Samstagmorgen des 26.11.2022, sollte durch Beamte der Polizeiinspektion Trier gegen 00.45 Uhr in der Hornstraße ein BMW einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nach Aktivierung der Anhaltesignale versuchte sich der Fahrzeugführer durch starkes Beschleunigen der Kontrolle zu entziehen. Dieser befuhr mit hoher Geschwindigkeit die Hornstraße und anschließend die Eurener Straße. Zwischenzeitlich beteiligten sich insgesamt drei Funkstreifenwagen an der Verfolgung. In Höhe der Einmündung zur Straße Am Pi Park verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Pkw, geriet nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem größeren Steinblock. Der 48jährige Fahrzeugführer wurde durch den Zusammenstoß nicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstand hoher Sachschaden. Der Mann stand unter erheblicher alkoholischer Beeinflussung. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

