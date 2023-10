Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern o.R./ Lkr. Rottweil) Unfall auf der Bundesstraße 462- über 10.000 Euro Blechschaden (04.10.2023)

Zimmern o.R. (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 16.30 Uhr, ist es auf der Bundesstraße 462 unmittelbar vor der Autobahnanschlussstelle Rottweil ein Unfall passiert, bei dem ein Blechschaden in Höhe von über 10.000 Euro entstanden ist. Ein 59-jähriger Lastwagenfahrer fuhr auf der B 462. Auf Höhe der Ampel staute sich der Verkehr, weshalb der Mann einem Tanklastzug anhalten musste. Als der 59-Jährige anfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einem Audi eines 62-Jähriger, der von einem angrenzenden Parkplatz auf die B 462 abbog. Beide Fahrer bleiben unverletzt. Nach Schätzungen der Polizei entstand am Audi ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Höhe des entstandenen Blechschadens am Tanklastzug ist bislang noch nicht bekannt.

