Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Blitzeinbruch - Unbekannte brechen in Supermarkt ein - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Der Alarm eines Lebensmittelmarktes am Holtackerweg löste gestern Abend (14.1.), um 20.07 Uhr aus. Die durch die Sicherheitsfirma des Marktes hinzugerufenen Polizeibeamten stellten wenig später fest, dass die äußere Schiebetür des Gebäudes offenbar gewaltsam geöffnet wurde. Eine weitere dahinterliegende Schiebetür schlugen die Einbrecher ebenfalls sehr schnell ein, sodass sie in den Innenbereich gelangten. Im gesamten Eingangsbereich bis hin zu den Kassen befanden sich diverse Glasscherben sowie aus dem Mobiliar herausgebrochene Elemente und Schubladen, ebenso diverse Zigarettenschachteln. Ziel der Tat schienen nach einer ersten Durchsicht Zigarettenschachteln und -stangen gewesen zu sein. Der genaue Wert der Beute muss noch zusammengetragen werden. Nach den ersten Ermittlungen handelt es sich um ein Trio, die allesamt vermummt waren. Sie trugen Handschuhe, dunkle Oberteile und schwarze Schuhe. Nach wenigen Minuten flüchteten die Einbrecher mit einem dunklen Audi mit Rosenheimer Kennzeichen in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Die Polizei bittet Zeugen, die gestern am Abend im Bereich des Holtackerwegs etwas Auffälliges beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell