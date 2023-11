Polizei Dortmund

POL-DO: Licht defekt, Insasse im Kofferraum, Führerschein weg - und die Sonne scheint nachts auch in Körne nicht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1107

Mit defekten Scheinwerfern und fünf weiteren Insassen - einer davon im Kofferraum - steuerte ein 18-jähriger Dortmunder am Freitagabend (16.11.2023) einen VW Golf über die Kaiserstraße in Dortmund. Dabei fuhr der Golf einem Streifenwagen der Polizei entgegen. Das defekte Licht sollte Anlass für eine Verkehrskontrolle sein - der Streifenwagen wendete.

Sofort beschleunigte der Golf bei erlaubten 50 km/h auf rund 80 km/h. Auf das optische Signal "Stopp Polizei" reagierte der Fahrer nicht. Die Polizei verfolgte ihn über den Körner Hellweg, die Berliner und die Paderborner Straße und über die Straße "Am Bertholdshof". Wo nur 30 km/h erlaubt sind, fuhr der Golf deutlich schneller.

Am Zehnthof in Körne hielt der Fahrer schließlich an. Der Fahrer und ein Beifahrer stiegen aus. Auf der Rückbank saßen drei weitere junge Männer. Ein sechster Mitfahrer stieg aus dem Kofferraum aus. Der 18-jährige Fahrer gab an, dass er die Anhaltezeichen der Polizei durch seine Sonnenbrille nicht habe sehen können. Der Polizei liegen keiner gesicherten Erkenntnisse darüber vor, dass zur Tatzeit - um 22:50 Uhr - blendendes Sonnenlicht die Sicht beeinträchtigte. Es war naturgemäß dunkel und über Körne, wie im gesamten Stadtgebiet, keine Sonne zu sehen.

Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein des Fahrers und informierte in einem gesonderten Bericht das Straßenverkehrsamt der Stadt Dortmund über das Verhalten des 18-Jährigen, der seine Fahrerlaubnis derzeit auf Probe besitzt. Bei den Ermittlungen der Polizei geht es um die Gefährdung des Straßenverkehrs. Dem Fahrer wurde das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt.

Die fünf weiteren Insassen sind 17 (2x), 26, 29 und 35 Jahre alt. Der 18-jährige Golf-Fahrer kann die Zeit als Fußgänger nutzen, die Auswahl seiner Brillen zu optimieren.

Hier noch ein Hinweis der Polizei zur Verkehrsunfallprävention in der dunklen Jahreszeit: Bitte überprüfen Sie Ihr Licht. Machen Sie sich sichtbar. Auch im Straßenverkehr kommt es auf das Sehen und Gesehenwerden an. Technisch einwandfreies Licht an einem Kraftfahrzeug kann Kontrollen, unnötigen Ärger und sogar den Entzug der Fahrerlaubnis vermeiden.

