POL-DO: Zeugenhinweis führt zur Festnahme eines Täters nach Einbruch in Dortmund-Nette

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1102 Zu einem Verkehrsunfall auf der Märkischen Straße in Dortmund kam es am Donnerstag (16. November) gegen 13:20 Uhr. An dem Unfall waren ein Pkw sowie ein Leichtkraftrad beteiligt. Der Rollerfahrer wurde hierbei schwer verletzt. Nach ersten Zeugenaussagen befuhr eine 34-Jährige aus Dortmund die Märkische Straße in Richtung Süden. Auf ...

