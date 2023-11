Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall zwischen Auto und Roller - eine Person schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1102

Zu einem Verkehrsunfall auf der Märkischen Straße in Dortmund kam es am Donnerstag (16. November) gegen 13:20 Uhr. An dem Unfall waren ein Pkw sowie ein Leichtkraftrad beteiligt. Der Rollerfahrer wurde hierbei schwer verletzt.

Nach ersten Zeugenaussagen befuhr eine 34-Jährige aus Dortmund die Märkische Straße in Richtung Süden. Auf Höhe der Hausnummer 218 beabsichtigte die Dortmunderin ihren Pkw zu wenden, um anschließend die Fahrt in Richtung Innenstadt fortzusetzen. Aus bisher ungeklärter Ursache bemerkte sie dann einen Aufprall am Fahrzeugheck. Ein 77-jähriger Dortmunder war mit seinem Roller auf das Auto aufgefahren, der ebenfalls in Richtung Innenstadt unterwegs war. Der Rollerfahrer stürzte und blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen.

Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den Schwerverletzten und brachte ihn in ein umliegendes Krankenhaus. Die 34-Jährige blieb unverletzt.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf ca. 2.000 Euro.

Die weiteren Ermittlungen zum Verkehrsunfall dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell