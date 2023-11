Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach zwei Bränden in der nördlichen Innenstadt am Donnerstag

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1100

Nach zwei Bränden in der nördlichen Innenstadt am Donnerstag (16. November) sucht die Polizei noch Zeugen.

Zum ersten Brand waren Polizei und Feherwehr gegen 5.30 Uhr gerufen worden. In einem Mehrfamilienhaus an der Mallinckrodtstraße hatte ein Kinderwagen im Hausflur gebrannt. Ein Zeuge konnte die Flammen löschen. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.

Die Polizei geht davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde.

Der zweite Brand ereignete sich in einem Mehrfamilienhaus an der Schillerstraße. Hier wurden die Einsatzkräfte gegen 7.10 Uhr alarmiert. Bei Eintreffen brannte der Dachstuhl des Hauses in voller Ausdehnung. Personen wurden nicht verletzt, allerdings entstand ein Sachschaden in geschätzt sechsstelliger Höhe.

Die Brandursache ist hier noch unklar. Die Ermittlungen dauern in beiden Fällen noch an. Gegenstand dieser Ermittlungen ist auch, ob es eine Verbindung zu weiteren Bränden in der Nordstadt gibt.

Die Polizei sucht noch Zeugen, die Hinweise zu den Brandgeschehen von heute geben können. Haben Sie verdächtige Beobachtungen gemacht? Haben Sie Videoaufnahmen aus dem Tatzeitraum? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Des Weiteren warnt die Polizei davor, insbesondere in den Abendstunden und in der Nacht die Haustüren offen zu lassen. Bitte ziehen Sie diese fest zu, so dass Unberechtigte diese nicht von außen öffnen können. Seien Sie aufmerksam und lassen Sie verdächtige Personen nicht arglos ins Haus. Sollten Sie ungewöhnliche Feststellungen haben oder kommt Ihnen etwas merkwürdig vor, rufen Sie unverzüglich den Notruf der Polizei unter 110 an.

Siehe auch.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5648056

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell