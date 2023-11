Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach zwei Bränden in der nördlichen Innenstadt

Dortmund (ots)

Nach zwei Bränden in der nördlichen Dortmunder Innenstadt sucht die Polizei noch Zeugen. In der Nacht zu Montag (13. November) hatte es in der Mozartstraße gebrannt, am Montagmorgen in der Schützenstraße.

Gegen 4.35 Uhr waren Polizei und Feuerwehr zu dem Brand in der Mozartstraße gerufen worden. Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses hatten dort Unrat und Bekleidung gebrannt, ohne das Gebäudeschaden entstand oder jemand verletzt wurde. Ein Zeuge konnte die Flammen löschen.

Nach den ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die Gegenstände vorsätzlich in Brand gesetzt wurden.

Gegen 8.45 Uhr erhielten die Rettungskräfte dann Kenntnis von dem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Schützenstraße. Die Feuerwehr löschte die Flammen in einem der Kellerräume. Es entstand Gebäudeschaden. Zudem wurde 70-jähriger Hausbewohner leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern in diesem Fall noch an.

Die Polizei sucht in beiden Fällen noch Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Bränden gemacht haben. Hinweise gehen bitte an den Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

Gegenstand der Ermittlungen ist in beiden Fällen auch, ob es eine Verbindung zu den Bränden Ende Oktober in der Nordstadt gibt.

