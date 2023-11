Polizei Dortmund

POL-DO: Brandstiftung auf einem Parkplatz in Aplerbeck

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1089

Einen lauten Knall hörte ein Zeuge in der Nacht zu Sonntag (12.11.2023) in einem Gewerbegebiet in Dortmund-Aplerbeck. Auf einem Parkplatz an der Schleefstraße 19 brannte ein geparktes Auto.

Das ungewöhnliche Geräusch weckte den Zeugen gegen 02:20 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt brannte ein roter Honda Civic vollständig aus.

Die Feuerwehr löschte die Flammen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 3000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht weitere Zeugen.

Wer kann Angaben zu dieser Tat machen? Hinweise bitte an die Kriminalwache der Polizei in Dortmund unter Tel. 0231/132-7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell