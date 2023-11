Hauptzollamt Regensburg

HZA-R: Zollamt Hof-Marktredwitz: Rund 500 Stück gefälschte Markentextilien sichergestellt

Regensburg (ots)

Einen ganz besonderen und somit nicht alltäglichen Aufgriff konnten die Zöllner des Zollamts Hof-Marktredwitz, Dienstort Hof, vor wenigen Tagen für sich verbuchen. Der Fahrer eines aus der Türkei kommenden Lkw legte beim Zollamt die erforderlichen Papiere vor, um so die geladenen Bekleidungsstücke einfuhrseitig abfertigen zu lassen.

Da die Textilien in Ballen und Kartons verpackt waren und es nicht auszuschließen war, dass sich darin auch verbotenen Gegenstände, wie Zigaretten, Drogen oder Markenfälschungen befinden könnten, entschlossen sich die Hofer Zöllner, die Ladung genauer unter die Lupe zu nehmen. Daher wurde in einer Halle, mit Unterstützung von Zollbeamten der Kontrolleinheit Verkehrswege Selb des Hauptzollamts Regensburg, der Lkw entladen. Dabei erhärtete sich der Verdacht der Zöllner: In den geladenen Ballen und Kartons befanden sich, versteckt zwischen nicht Markengeschützen Textilien, 495 Stück gefälschte Textilien namhafter Hersteller. Dabei handelte es sich vor allem um Kinderhosen, Jeans, Pullover und Hemden.

Aufgrund der getroffenen Feststellungen wurden seitens des Zollamts die Rechteinhaber entsprechend unterrichtet. Laut der Rechtinhaber liegen bei allen gefälschten Waren Schutzrechtsverletzungen vor, die Vernichtung der Waren wurde angeordnet.

