POL-AA: Backnang: Mutmaßlicher Drogendealer in Haft

Aalen (ots) - Schorndorf/Fellbach/Waiblingen: Bombendrohungen an Schulen Am Freitagmorgen gingen ab 7.30 Uhr am Burggymnasium in Schorndorf sowie Gustav-Stresemann-Gymnasium in Schmiden sowie dem Salier Gymnasium in Waiblingen per Email Bombendrohungen ein. Die Polizei war an den Orten mit Großaufgeboten im Einsatz. Die Schulen wurden geräumt. Die Schüler in Schorndorf wurden in der Stadtkirche sowie dem Alten Rathaus ...

