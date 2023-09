Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach Ortsteil Stetten: Radfahrerin kollidiert mit Pkw

Freiburg (ots)

Eine 37-jährige Pedelec-Fahrerin wurde am Mittwoch, 27.09.2023 gegen 15:30 Uhr bei einer Kollision mit einem Auto an der Einmündung Wiesentalstraße und Ob der Bruck in Stetten leicht verletzt. Die Frau war auf dem Radweg entlang der Wiese gefahren und hatte nach bisherigem Kenntnisstand an der Einmündung Ob der Bruck die Vorfahrt eines 60-jährigen Autofahrers missachtet. Die Pedelec-Fahrerin stürzte und wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen war ein Schaden von rund 3.000 Euro entstanden.

