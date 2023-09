Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Kollision zwischen Pkw und Fahrrad

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 27.09.2023 gegen 18:10 Uhr befuhr eine 42-jährige Radfahrerin die Leopoldstraße in Richtung Hauptstraße in Weil am Rhein. Zeitgleich fuhr ein 59-jähriger Autofahrer die Hauptstraße stadtauswärts und wollte nach links in die Leopoldstraße abbiegen. Nach bisherigem Kenntnisstand schnitt der Mann beim Abbiegen die Kurve und kollidierte frontal mit der Radfahrerin. Diese wurde leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

