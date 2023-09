POL-FR: Görwihl Ortsteil Engelschwand: Autofahrerin kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit Traktor

Freiburg (ots) - Schwer verletzt wurde ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer auf der Kreisstraße 6563, als er am Montag, 27.09.2023 gegen 12:25 Uhr von Unteralpfen in Richtung Tiefenstein fuhr. Nach bisherigem Kenntnisstand stürzte der junge Mann aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve und rutschte mit seiner Maschine in einen ...

mehr