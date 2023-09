Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Leichtkraftradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer auf der Kreisstraße 6563, als er am Montag, 27.09.2023 gegen 12:25 Uhr von Unteralpfen in Richtung Tiefenstein fuhr. Nach bisherigem Kenntnisstand stürzte der junge Mann aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve und rutschte mit seiner Maschine in einen entgegenkommenden Kleinlaster. Dem 23-jährigen Lkw-Fahrer gelang es nicht mehr rechtzeitig zu halten. Der 17-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik eingeliefert werden, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen war ein Gesamtschaden von rund 7.000 Euro entstanden.

